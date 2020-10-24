Завтра истекает срок народного ультиматума, объявленного претендентом на пост президента Светланой Тихановской белорусским властям. В связи с этим белорусские медики записали видеообращение к тем, кто уже бастует или намеревается присоединиться к общенациональной стачке.

Они поддержали требования народного ультиматума и выступили за прекращение насилия в стране, проведение новых справедливых выборов, освобождение всех политзаключенных. “Мы поддерживаем национальную забастовку, но мы обязаны быть на страже вашего здоровья”, – заявили белорусские врачи.

“Мы не молчим о жертвах насилия, мы помогаем и будем спасать пациентов вне зависимости от их политических взглядов”, – подчеркнули в видеообращении представители медицинского сообщества Беларуси.

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