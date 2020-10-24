Сегодня претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская обратилась со словами поддержки к религиозным сообществам нашей страны и их лидерам, обращение опубликовано в ее телеграм-канале.

“Я знаю, что священники, пасторы и верующие разных конфессий выходили на акции солидарности против насилия и беззакония, открывали двери церквей и костелов, чтобы укрыть мирных протестующих, звонили в колокола, дежурили у тюрем, посещали избитых в больницах и молились за мир и правду. И я знаю, что вы продолжаете это делать. Но режим ответил вам репрессиями”, – говорится в обращении.

Светлана Тихановская напомнила имена пострадавших от действий властей священнослужителей: Эдуард Синкевич, Александр Федотов, Владимир Дробышевский, Александр Богдан, Игорь Кондратьев. Наконец, католический архиепископ Тадеуш Кондрусевич вот уже почти два месяца не может вернуться на родину.

“Я благодарю вас за вашу солидарность с народом, который хочет остановить насилие, освободить узников совести и добиться честных выборов. Поддержка церквей сейчас важна как никогда. Настоящая демократия уважает веру и голос каждого. Пусть же этот голос и впредь не умолкает, а звучит все более отчетливо – и будет услышан”, – обратилась Тихановская к религиозным лидерам и верующим.

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