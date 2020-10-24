Свое видеообращение к белорусам опубликовали работники отрасли связи, информационных технологий и ИКТ.

“Наша задача – объединять людей, и мы, работники связи, не можем больше молчать”, – заявили они.

Сейчас в нашей стране базовые потребности человека оказываются вне закона, белорусов лишают возможности говорить с родными, друзьями и миром в целом, видеть будущее и перспективы. В существующей реальности черное называют белым и заставляют в это верить, убеждены специалисты сферы связи, которые по этому поводу выразили свой решительный протест.

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