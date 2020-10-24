На 24 октября выздоровели и выписаны 82670 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 91978 человек с положительным тестом на COVID-19, на 811 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2347375 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 953 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США), в мире сейчас 42270813 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1145198 человек.

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