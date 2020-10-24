Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Итак, отбой. Грандиозного по замыслу митинга в поддержку Александра Лукашенко в ближайшее воскресенье не будет. А ведь уже и людей по регионам рекрутировали, и спецпоезда в столицу готовили, и сцены сооружали в двух точках города.

Теперь у властей тысяча объяснений, почему все это некстати. И как раз это обилие называемых причин (перспектива транспортного коллапса, «корона», риск провокаций) вызывает недоверие. Вы что, только сейчас проснулись, нашли топор под лавкой?

Все эти ссылки на ковид, коллапс и угрозу теракта выглядят неуклюжими попытками сделать хорошую мину при плохой игре.

Прежде всего, много симптомов того, что испытанная добровольно-принудительная метода обеспечения массовости на казенных мероприятиях стала сбоить. В последние дни СМИ получили много сообщений, что люди, которых тянули на митинг «за Батьку», увиливают или отказываются открытым текстом.

Правда, высокое начальство рисует ситуацию с точностью до наоборот: мол, желающих оказалось так много, что мы за голову схватились и не захотели устраивать вавилонское столпотворение, парализовать транспортное сообщение.

Но после того как 9 августа Центризбирком объявил, что Лукашенко набрал на выборах 80%, недоверие массы белорусов к властям слишком велико, чтобы многие поверили в такую трактовку. В конце концов, зачем свозить всех — пусть свезли бы только часть желающих. Не говоря уж о том, что участников альтернативных маршей вообще никто не свозит.

На самом деле подоплека может быть совершенно иной. Видя, что слишком многие отбояриваются от задуманного действа, начальники могли прикинуть, что на акции «за Батьку» окажется заметно меньше народу, чем на альтернативном марше. А это провал и позор.

Да, у властей еще есть ресурс, чтобы мобилизовать какое-то количество сторонников. Но мне такие картинки (особенно когда проходил провластный марш военных пенсионеров) напоминают сказку про Урфина Джюса и его деревянных солдат. Если кто забыл, напомню: в конце концов у злого Урфина закончился волшебный порошок для оживления своих солдат, он с позором проиграл сражение и был взят в плен.

Наша жизнь, конечно, не сказка, и пока не видно, как и когда разрешится белорусский политический кризис. Но отмена официозного митинга выглядит еще одной моральной победой сторонников перемен. Власти нервничают, суетятся, выдают свою неуверенность. Это может означать, что система Лукашенко все больше разлаживается.

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