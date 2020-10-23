Здание ХVI века, имеющее историко-культурную ценность, продано за 1 БВ в Несвиже

Уникальное здание в Несвиже продано на аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, сообщили в комитете “Минскоблимущество”.

“На проведенном 21 октября аукционе с установлением начальной цены продажи, равной одной базовой величине, единственному покупателю продано трехэтажное здание штаба общей площадью 1381,1 кв.м, расположенное по ул. Гейсика, 1 в городе Несвиж Минской области”, – говорится в сообщении.

Здание, расположенное рядом с Костелом Божьего тела, Замковым прудом и главным входом в Несвижский дворцово-парковый комплекс, построено монахами-бернардинцами в ХVI веке и является историко-культурной ценностью, подчеркнули в комитете.

Новый собственник планирует использовать для открытия музея сакральных ценностей из камня.

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