Вчера председатель ФПБ Михаил Орда заявил, что Федерация профсоюзов подала заявку на проведение массового митинга в Минске в воскресенье, 25 октября, в поддержку действующей власти: “Приглашаем всех желающих, кто хочет высказать свою позицию, кому небезразлична судьба нашей страны, прийти в воскресенье на мероприятие и эту позицию четко и ясно высказать, и ее показать. По большому счету, показать сегодня, кто в нашей стране хозяин!”

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появлялись сообщения о том, что по всей стране на государственных предприятиях людей “приглашают” участвовать в митинге в поддержку Лукашенко в это воскресенье, используя различные способы уговоров. Провластный митинг официально анонсировали, возле стелы “Минск – город-герой”, на площади Независимости и Октябрьской площади столицы начали монтировать сцены, предположительно к данному мероприятию. Однако завершить работы не успели, сегодня сцены начали разбирать.

По поводу планировавшегося в воскресенье митинга сегодня высказался Александр Лукашенко. Он заявил, что не является сторонником проведения в Минске подобных масштабных акций, и пояснил, что на этот митинг со всей страны “выразило желание” прибыть большое количество людей – порядка 250–300 тысяч. И главное, что его волнует, – вопрос обеспечения безопасности. “Я сегодня позвонил премьер-министру и говорю: Роман Александрович, собери людей, губернаторов и прочих, посоветуйтесь. Нам не надо в Минск собирать людей. Это будет коллапс. Мы парализуем полностью Минск”, – сказал он журналистам. Лукашенко предложил провести такой митинг весной, когда будет тепло.

Сегодня председатель Минской областной организации ОО “Белорусский союз женщин” Светлана Сороко сообщила Sputnik, что запланированная на воскресенье провластная акция отменяется в связи с пандемией коронавируса: “Мне позвонили из ОО “Белорусский союз женщин” и проинформировали, что акции не будет. Причина – коронавирус”.

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