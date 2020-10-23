Владимир Пресняков и Наталья Подольская во второй раз стали родителями

Звездная пара стала родителями во второй раз и очень счастлива. У супругов есть пятилетний сын Артемий.



В семье певцов Владимира Преснякова и Натальи Подольской прибавление. У пары родился второй сын. Об этом знаменитости сообщили в своих аккаунтах в Instagram.

“Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы. Все хорошо”, – такую запись оставила 38-летняя Подольская в соцсети. Она добавила, что ребенка назовут Иваном.

52-летний музыкант также прокомментировал рождение сына. “Ваня! Здравствуй”, – написал Пресняков.

Пресняков и Подольская выложили одинаковое фото, сделанное в роддоме. На нем запечатлены супруги и новорожденный.

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