В Варшаве прошел протест против решения КС об абортах

Уполномоченный по правам ребенка: Это самое важное решение в истории Конституционного суда.

В Варшаве после 2 часов ночи закончился протест против решения Конституционного суда Польши о законе об абортах. Возле дома председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского произошли стычки с полицией.

Протест противников изменений в закон об абортах начался в четверг около 19 часов перед зданием Конституционного суда. Участники демонстрации вышли с транспарантами, на которых были лозунги: «Закон должен нас защищать», «У вас кровь на тогах» или «Поймите, правые: это моя матка». Часть участников взяла с собой зажженные свечи и черные зонтики.

В связи с тем, что Варшава находится в красной зоне из-за пандемии коронавируса, организация больших собраний запрещена, поэтому полиция информировала собравшихся о существующей угрозе и неоднократно повторяла, что манифестация незаконна. После полуночи протестующие собрались возле дома председателя ПиС Ярослава Качиньского. Доступ к улице, на которой живет Качиньский, блокировал кордон полиции. В какой-то момент некоторые демонстранты начали бросать в полицейских камни. Полиция ответила слезоточивым газом.

Уполномоченный по правам ребенка Миколай Павляк заявил, что решение Конституционного суда, который признало несоответствие так называемой евгенической предпосылки аборту Конституции Польши, самым важным в истории. Человеческая жизнь-это основной закон каждого человека. «И речи быть не может о каких-либо других правах, если не обеспечено основное право на жизнь. Если Конституционный суд после длительных дебатов, боёв, законодательных и социальных попыток изменить закон, не отвечающий конституции, наконец его меняет, ссылаясь на нормы Конвенции ООН о правах ребенка то я рад тому, что мы фактически защищаем жизнь», – сказал уполномоченный по правам ребенка.

Конституционный суд Польши постановил, что аборт в случае серьезной и необратимой инвалидности плода или его неизлечимого заболевания противоречит Конституции страны. Решение принято большинством голосов.

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