Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская завершает рабочий визит в Данию. Сегодня у нее был насыщенный день, сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

Тихановская встретилась с датским министром иностранных дел Йеппе Кофодом. Он подтвердил, что Дания создает Фонд новой демократии, чтобы поддерживать гражданское общество, в том числе и в Беларуси.

С представителями датских НГО Тихановская обсудила тему поддержки независимых журналистов, студентов, преподавателей, пенсионеров, спортсменов, женских инициатив, а также жертв белорусского режима, которые нуждаются в реабилитации.

С лидерами профсоюзного движения Дании и Европы рассматривались вопросы их сотрудничества с профсоюзами в Беларуси.

На круглом столе Датского института против пыток DIGNITY белорусской делегации был представлен проект самостоятельной оценки последствий избиений, пыток и любого насилия. С помощью смартфона можно задокументировать последствия пыток по международным стандартам. Это нужно, чтобы все факты насилия могли попасть в международные организации и по ним могли проводиться расследования.

С премьер-министром Дании Метте Фредериксен Тихановская обсуждала пакеты реформ переходного периода для Беларуси.

С представителями Парламентской ассамблеи ОБСЕ шел разговор о новых президентских выборах в Беларуси и о помощи в их организации. Принципиальная позиция Тихановской – новые выборы должны быть назначены до конца года.

Визит Светланы Тихановской в Данию был организован сообществом белорусов в стране «Талака» при помощи издания Politiken.

Вчера это издание вручило ей свою награду – Freedom Award. К ней полагается 100000 датских крон (немногим более 40000 белорусских рублей). Тихановская планирует передать их гражданским организациям, которые работают с волонтерами в Беларуси.

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