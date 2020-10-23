Сегодня в Минске чествовали лучших специалистов скорой помощи в связи со 110-летием образования этой службы в белорусской столице, которое отмечалось 17 октября. Более 100 врачей, медсестер, фельдшеров, водителей и других специалистов получили награды Минздрава, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома и Белорусского профсоюза работников здравоохранения.

7 октября 1910 года в стране был подписан устав «О ночных дежурствах врачей», а уже 17 октября в Минске ввели ночные дежурства докторов. 24 мая 1911-го состоялся первый выезд санитарного автомобиля на Комаровское поле, где при большом стечении народа проходили показательные полеты на аэроплане авиатора Сергея Уточкина. Следует отметить, что в Минске первая санитарная машина появилась раньше, чем в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

В нынешнем году работа сотрудников скорой помощи в нашей стране особенно напряженная и опасная. В Беларуси, как и во всем мире, бушует пандемия коронавируса, и нагрузка на работников скорой помощи многократно возросла. Каждый день они подвергают свое здоровье опасности, контактируя с зараженными.

Кроме того, работники скорой помощи дежурят на протестных маршах, которые вот уже почти три месяца, после президентских выборов 2020 года, проходят по всей Беларуси. Акции протеста часто сопровождаются жестокими задержаниями участников, по отношению к ним применяются спецсредства, что неминуемо влечет травмы различной степени тяжести. Особенно много пострадавших было в первые дни протестов 9–11 августа.

Многие медицинские работники, в том числе и сотрудники скорой, публично выступают против насилия в нашей стране и угроз применения оружия по отношению к протестующим.

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