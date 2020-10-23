Можно ли приходить на стадион без маски?

27 октября в рамках квалификации чемпионата Европы национальная женская сборная Беларуси по футболу проведет на столичном стадионе «Динамо» матч против национальной команды Северной Ирландии.

И хотя вход для болельщиков на арену свободный, но не всё так просто. Как сообщает Белорусская федерация футбола, «с учетом требований УЕФА по зонированию стадиона в связи с эпидемиологической обстановкой для болельщиков будет открыто 25 процентов мест стадиона».

Также федерация обращает внимание болельщиков на то, что при посещении матча необходимо иметь защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Футболисты национальной сборной Беларуси проведут гостевой товарищеский матч с командой Румынии.

Встреча состоится 11 ноября на поле стадиона «Илле Оана» в Бухаресте. Для подопечных Михаила Мархеля предстоящий спарринг с румынами станет проверкой сил перед заключительными матчами группового этапа Лиги наций УЕФА.

Белорусские футболисты 15 ноября примут в Минске сборную Литвы, а 18 ноября завершат турнир выездной встречей с албанцами.

Публикация — из № 84 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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