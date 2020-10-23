Коронавирусных больных в Минске госпитализируют в корпуса семи клинических больниц, в первую очередь туда помещают пациентов с пневмонией.

Об этом 23 октября рассказал председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Сергей Малышко, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

— Сегодня в городе развернуты корпуса семи клинических больниц, куда госпитализируются пациенты с коронавирусной инфекций, в первую очередь с пневмонией. В целом мы готовы ко второй волне, — сказал С. Малышко.

Он также отметил, что в период между первой и второй волнами коронавируса, который занял около трех месяцев, белорусская система здравоохранения готовилась к новому наплыву пациентов: в частности, были закуплены лекарства и средства индивидуальной защиты.

По словам С. Малышко, запас средств индивидуальной защиты в столичных больницах достигает трех месяцев.

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