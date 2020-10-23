Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 23 октября выздоровели и выписаны 82136 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 91167 человек с положительным тестом на COVID-19, на 787 больше, чем днем ранее. Всего проведены 2320856 тестов.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 949 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 41791766 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1138671 человек.

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