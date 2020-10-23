Сегодня были опубликованы видеообращения студентов и преподавателей БНТУ и Полоцкого государственного университета к их коллегам и ко всему белорусскому обществу. В них они высказали свое мнение о происходящих в стране событиях, а также, как и представители всех слоев белорусского общества, люди различных сфер деятельности и профессий, выступили против насилия и беззакония в нашей стране.

“Сегодня каждый из нас должен сделать выбор, какой путь выберет его сердце, ум и воля, потому что несопротивление злу равносильно его принятию”, – заявили преподаватели и студенты белорусских вузов.

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