Работники ОАО “Нафтан” опубликовали новое видеообращение к белорусским властям и гражданскому обществу. В нем они перечислили статьи Конституции о правах и свободах, которые, по их мнению, сегодня в нашей стране не соблюдаются или трактуются вольно.

Также они напомнили, что, согласно Конституции, никто не должен подвергаться пыткам и насилию, а человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются наивысшей ценностью и целью общества и государства.

“Людьми быть и людьми зваться!” – главный посыл работников “Нафтана”.

Предыдущее видеообращение в поддержку белорусов заводчане представили в начале октября. В нем они также выразили желание жить в мирной, свободной, независимой, процветающей стране, где соблюдаются права и свободы человека, где работают законы, где единственным источником власти является народ.

Примечательно, что видеообращение было опубликовано через несколько дней после назначения Александром Лукашенко на предприятие нового директора.

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