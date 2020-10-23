Что можно и чего нельзя делать под домашним арестом?

Не так давно некоторым политзаключенным изменили меру пресечения – выпустили под домашний арест.

Напомним, что из СИЗО КГБ вышли член президиума Координационного совета, известный медиатор Лилия Власова, адвокат Марии Колесниковой Илья Салей, фигуранты «дела PandaDoc» – главный бухгалтер Юлия Шардыко, специалист по кадрам Владислав Михолап, директор минского офиса компании Дмитрий Рабцевич.

Могут ли те, кто находится под домашним арестом, принимать гостей, разговаривать по телефону, выходить на прогулки и в магазин, читать новости в интернете?

«Народная Воля» посмотрела, что по этому поводу написано в Уголовно-процессуальном кодексе.

«Домашний арест заключается в изоляции подозреваемого или обвиняемого от общества без содержания его под стражей, но с применением правоограничений, определенных прокурором или его заместителем, председателем Следственного комитета Республики Беларусь, председателем Комитета государственной безопасности Республики Беларусь или лицами, исполняющими их обязанности, либо судом, – говорится в статье 125 УПК. – Домашний арест может сопровождаться следующими мерами, применяемыми как в отдельности, так и в допустимой совокупности:

1) запретом выхода из жилища полностью или в определенное время;

2) запретом телефонных переговоров, отправления корреспонденции и использования средств связи, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 5 части 2 настоящей статьи;

3) запретом общаться с определенными лицами и принимать кого бы то ни было у себя;

4) применением электронных средств контроля, перечень которых определяется Советом Министров Республики Беларусь, и возложением обязанности носить при себе эти средства и обслуживать их работу. Порядок применения, ношения и обслуживания этих средств устанавливается Министерством внутренних дел Республики Беларусь;

5) возложением обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или иные сигналы контроля, звонить по телефону или лично являться в определенное время в орган дознания или другой орган, осуществляющий надзор за поведением подозреваемого или обвиняемого;

6) установлением наблюдения за подозреваемым или обвиняемым или его жилищем, а также охраной его жилища или отведенного ему в жилище помещения;

7) другими подобными мерами, обеспечивающими надлежащее поведение и изоляцию подозреваемого, обвиняемого от общества».

Галина РУТ.

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Илья Салей не может видеться даже с мамой!

Отец адвоката Ильи Салея рассказал журналистам, что его сыну запрещено выходить на улицу, видеться с родными и друзьями и даже мамой, потому что сын живет отдельно от нее!

«Единственное – у него дома нет сотрудника милиции, он находится там один, но проверяют его регулярно, несколько раз в сутки: сотрудники милиции и приходят, и звонят, – поведал отец и адвокат Ильи Василий Салей. – Поскольку Илья живет один, не с нами, то видеться с ним я могу только как его адвокат, не как член семьи. Мама его увидеть не может – по УПК он может видеться только с совместно проживающими членами семьи».

Публикация — из № 84 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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