Телеграм-каналы анонсируют, что в эти выходные в столице пройдут многочисленные митинги. Причем не только уже ставшие традиционными акции протеста, но и провластные. Якобы в Минск спецпоездами и автобусами будут свозить сторонников Александра Лукашенко.

“Сотрудников госорганизаций массово созывают в Минск на провластные митинги в выходные, минимум 15 человек от организации, – писали в одном из телеграм-каналов медиков. – Из города Столин, к примеру, едет отдельный поезд на 700 человек. Если даже из такого маленького города едет 700 человек, то страшно представить, сколько сгонят со всей Беларуси.

В Столинской ЦРБ пока формируются списки из тех, кто поедет, а тем, кто отказывается, грозят увольнением…”

“Народная Воля” обзвонила несколько предприятий в регионах, чтобы уточнить: действительно ли людей добровольно-принудительно везут в Минск? Однако в ответ не услышали ничего определенного: мол, слышать – слышали, но кто едет – не в курсе.

Но мы заметили, что в столице на Октябрьской площади и возле стелы монтируются сцены – то ли для концертов, то ли для пламенных спичей. Официальные медиа и информагентства ничего не сообщают о предстоящих мероприятиях. Однако соцсети и телеграм-каналы переполнены подобной информацией.

Любопытно, что Минздрав настоятельно не рекомендует проведение массовых мероприятий с более чем 5 участниками в Беларуси – коронавирус бушует! Например, в Витебске введены ограничения на проведение массовых мероприятий с числом участников более 5. Получается, двойные стандарты – в музей с друзьями нельзя, а на митинг в поддержку власти – можно?

А.Лукашенко накануне заметил, что “в воскресенье в Минске будет наведен порядок”: “Потому что они по воскресеньям в основном ходят. Ну показали, чего они стоят. Вы тоже увидели, хорошо. А теперь нужно объяснить всем один раз, предупредить, а потом не надо убаюкивать…» Что конкретно именно имелось в виду – не очень ясно. То ли таким образом анонсировались еще более жестокие разгоны акций, то ли власть придумала какой-то иной сценарий.

Не понятно и то, каким образом будут фильтровать тех, кто приедет в Минск на провластные акции, от тех, кто выйдет на воскресные марши протеста. Первых в центр города будут пропускать по пропускам? Или оградят колючей проволокой? Кстати, в телеграм-каналах обращают внимание: на своих машинах ехать в Минск бюджетникам на митинг не рекомендуется – только организованно, автобусами или поездами, группами. На форумах по этому поводу шутят: главное – есть возможность бесплатно доехать в Минск, а уж к какой колонне примкнуть – под бело-красно-белым флагом или красно-зеленым – можно будет выбрать самостоятельно.

Что делать, если заставляют ехать на митинг?

Вот какие советы по этому поводу дают юристы в телеграм-канале медиков «Белые халаты».

Просите, чтобы вам пояснили, входит ли это в исполнение трудовых обязанностей. Если да – просите письменный приказ (с предоставлением отгула и оформлением командировки, если ехать в другой город). Если это не по работе – можете отказаться. Если вам отказываются давать письменное распоряжение или приказ – пишите официальное заявление на имя начальника с требованием это сделать и пояснить причину исполнять что-то, кроме ваших должностных обязанностей, в рабочие или, особенно, нерабочее время. Регистрируйте заявление в канцелярии и оставляйте себе копию или сделайте фотографию. Если после первых двух пунктов от вас не отстанут – пишите в свободной форме в районную прокуратуру жалобу, что вас заставляют исполнять требование нанимателя, не связанное с вашей должностью, что идет вразрез с нормами трудового законодательства, и отправляйте ее заказным письмом. Копию оставляйте себе. Также необходимо требовать подтверждения согласования такого митинга. Наниматель должен показать официальную бумагу о разрешении проведения (название акции, место, время, дата) от соответствующего органа. Поможет ли это избежать давления или увольнения?

Точный ответ на этот вопрос не может дать никто – законодательные механизмы в Беларуси работают очень плохо в последнее время.

Тогда зачем делать все вышеуказанные действия? Они могут остановить начальника от выполнения незаконных распоряжений, которые ему спущены сверху, и в дальнейшем у вас будут доказательства вашей правоты и незаконности действий работодателя для обжалования вашего увольнения.

Публикация — из № 84 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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