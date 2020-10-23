Александр Класковский, политический обозреватель, пишет в своем телеграм-канале.

Конституционная реформа была, судя по всему, одной из важных тем на встрече Александра Лукашенко с неожиданно прилетевшим в Минск 22 октября директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Хотя это вроде бы не совсем его профиль. Так в чем же могла быть главная миссия Нарышкина?

Когда он передал Лукашенко привет от Путина, с которым встречался перед отлетом в Минск, то это прозвучало весьма многозначительно. Может быть, это еще не черная метка, но наверняка — серьезное напоминание, что хозяин Кремля хорошо помнит обо всех обещаниях, которые заклятый белорусский друг дал в трудную для него минуту.

По мнению аналитиков, Москва под маркой конституционной реформы хочет плавно отодвинуть белорусского вождя от рычагов власти и обставить дело так, чтобы второй президент этой страны был если и не марионеткой, то лояльной фигурой, с которой будет легче сварить кашу.

Однако так ли просто это сделать? Загвоздка не только в том, что сам Лукашенко упирается. Проблема еще и в том, что нового президента предстоит избирать на более конкурентных, демократичных выборах, чем все выборы эпохи Лукашенко.

А белорусы сейчас проснулись, лишь бы за кого голосовать не захотят. Причем последние месяцы ярко высветили целую плеяду сильных фигур, способных в перспективе серьезно претендовать на президентство, — от Виктора Бабарико до Павла Латушко. И если Бабарико, бывший глава банка с российским капиталом, вероятно, вполне устроил бы Москву в президентском кресле, то вот Латушко может показаться ей опасным националистом. Да и вообще неизвестно кто может выскочить как черт из табакерки.

Короче, Кремлю самое время укреплять в Беларуси инфраструктуру своего влияния, чтобы в итоге направлять здешнюю политическую жизнь в нужное российскому руководству русло.

Однако пророссийский сегмент общественно-политического поля Беларуси Лукашенко всегда держал в черном теле. Логика понятна: он хотел иметь монополию на отношения с Москвой и потому не терпел тех, кто норовил наперед батьки полезть в пекло, показать себя большими интеграторами, чем он сам.

Но сейчас Лукашенко как никогда слаб, как никогда зависим от Москвы. И пробросить с регистрацией инициированную «русскомирцами» партию «Союз» (создатели которой явно намерены ковать железо, пока горячо) — дело рискованное, пахнущее грандиозным скандалом.

Причем этот вопрос — лишь одна из бомб под дальнейшие отношения Лукашенко с Кремлем, который своими чекистскими приветами напоминает, что обещания надо выполнять. Какая бомба рванет первой?

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