Виталий Лисакович: первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — это мечта. Но атмосфера, конечно, не та

Белорусский форвард московского “Локомотива” Виталий Лисакович прокомментировал ничью с “Зальцбургом” (2:2) в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против “Зальцбурга” (2:2). Форвард вышел на замену на 69-й минуте и отличился на 75-й, принеся “Локо” ничью.

Как оценишь старт в Лиге чемпионов и свой дебют?

Команда хорошо играла в первые 30 минут, но пропустили со стандарта. На второй тайм вышли плохо. Могли набирать три очка. Идем дальше. Впереди важные игры и плотный график.

На что обращал внимание Николич перед выходом на замену?

Нужно было плотно играть по опорным полузащитникам. Думаю, установку удалось выполнить, хотя в некоторых моментах можно было играть быстрее.

В моменте с голом Зе Луиш грамотно увел защитника.

Да, тоже отмечу его действия. Мне показалось, что вратарь сам себе закинул мяч в ворота. Подача была хорошей, я оказался один на дальней штанге. Первый матч в Лиге чемпионов и сразу гол — это мечта. Я маленький был, смотрел по телевизору, как играют. Атмосфера, конечно, не та, все по-другому. Забить при неполном стадионе — совсем другое.

Показалось, что после гола ты немного выпал из игры.

Может быть, эмоции, адреналин. Старался возвращаться, помогать. Австрийцы хорошо забрали мяч, мы играли больше на контратаках, играли вторым номером.

“Зальцбург” не так страшен, как про него говорили?

Это очень молодая и быстрая команда, которая много забивает. Дома будем играть первым номером и постараемся набрать три очка. Но ответная игра еще не скоро, — цитирует Лисаковича официальный сайт “Локомотива”.

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