В белорусском Парке высоких технологий наблюдается резкое падение темпов найма иностранных специалистов. В третьем квартале 2020 года число приехавших для работы в ПВТ иностранцев сократилось по сравнению с двумя первыми кварталами почти в 14,4 раза, сообщает Office Life.

По сведениям Департамента по гражданству и миграции МВД, в третьем квартале для работы в ПВТ в нашу страну въехали 52 человека. При этом в первом полугодии был отмечен значительный рост найма в компании ПВТ иностранных специалистов к аналогичному уровню прошлого года. Всего за январь – июнь здесь приняли 751 специалиста – плюс 40%.

За 2019 год для работы в ПВТ в Беларусь приехал 1271 человек.

Между тем продолжается отток белорусских айтишников за рубеж, начавшийся после президентских выборов 2020 года. По данным заместителя главы Министерства цифровой трансформации Украины Александра Борнякова, в Украину благодаря проекту IT Relocate Belarus уже переехали десятки белорусских IT-компаний. Одна лишь компания Wargaming перевезла несколько сотен сотрудников.

Свой офис открывает в Киеве PandaDoc, четверо сотрудников которой были арестованы после того, как основатель компании предложил финансовую помощь белорусским силовикам, которые уйдут со службы.

Поделиться: