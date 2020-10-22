В Грузии освободили всех заложников, захваченных в банке. Преступник сбежал

Все люди, которые были захвачены в заложники в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди, освобождены. Никто из них не пострадал. Об этом сообщило министерство внутренних дел Грузии.

Преступник удерживал в банке 43 человека. В ходе переговоров он отпустил большинство из них. Взамен в заложники добровольно сдался начальник полиции края Самегрело-Верхняя Сванетия Автандил Галдава.

Позднее захватчик вместе с тремя заложниками и Галдавой покинул здание банка. Галдава убедил его освободить оставшихся заложников. Сам он также свободен, сообщает «Рустави 2».

Преступнику удалось скрыться, его разыскивают.

Захват отделения Банка Грузии в Зугдиди произошел днем 21 октября. В тот момент в банке находились несколько десятков клиентов и сотрудников. Захватчик потребовал 500 тысяч долларов. Ему передали деньги, после чего он освободил всех заложников, кроме трех человек, и уехал из Зугдиди на машине.

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