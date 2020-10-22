Умерла актриса Галина Толкачева

Актриса Галина Толкачева умерла сегодня, 22 октября. Ей было 86 лет. Информацию об этом TUT.BY подтвердили в Купаловском театре.

Галина Толкачева родилась в 1934 году в Минске. В 1957-м окончила Белорусский театрально-художественный институт по специальности «Актер драматического театра» (курс народного артиста Беларуси Константина Санникова) и с этого же года работала в Купаловском театре.

Среди ее ролей Наташа («Яшчэ раз пра каханне» Радзинского), Мария («Святая святых» Друце), Ирина, Гурмыжская («Последняя жертва», «Лес» Островского), Настя («На дне» Горького), Анна Андреевна («Ревизор» Гоголя), Голда («Памінальная малітва» Горина) и другие. К сожалению, Толкачева почти не снималась в кино.

В 1990-м ей было присвоено звание народной артистки Беларуси.

Галина Толкачева была женой еще одной звезды Купаловского театра, народного артиста Беларуси Августа Милованова.

В августе 2020 года, когда большинство актеров Купаловского ушли из театра, осталась в труппе. Но в последние годы не играла на сцене по состоянию здоровья.

Информации о дате и месте прощания пока нет.

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