Претендент на пост президента Беларуси Светлана Тихановская с рабочим визитом посетила Копенгаген.

Она встретилась с членами президиума Северного совета в лице датской делегации, а также с Северным советом министров, затем приняла участие в конференции Комитета иностранных дел парламента Дании и провела пресс-конференцию, сообщает подробности ее телеграм-канал.

Северный совет – организация для координации сотрудничества между парламентами стран Северной Европы, штаб-квартира которой находится в Копенгагене. Основана в 1952 году, странами-членами являются Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция.

Она высказалась о полученной сегодня премии Сахарова: «Очень приятно получить такую премию. Конечно, это наша общая награда, победа всего белорусского народа. В этой борьбе мы – одно целое, я бы ничего не смогла без поддержки белорусов».

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова – премия в области прав человека, учрежденная в 1988 году Европейским парламентом в честь советского общественного деятеля, диссидента и правозащитника Андрея Сахарова. Вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за права человека по всему земному шару».

Кроме того, датское ежедневное издание Politiken, вторая по размеру тиража газета в Дании, вручило Светлане Тихановской награду под названием Freedom Award. Она в свою очередь выразила благодарность, отметив, что все награды, которые она получает, на самом деле адресованы белорусскому народу, а также принадлежат двум другим сильным женщинам – Марии Колесниковой и Веронике Цепкало, ставшим для белорусов символом перемен.

Поделиться: