Тихановская рассказала, как живет в Литве и относится к тому, что ее объявили в розыск

Светлана Тихановская в программе «А поговорить?» российской журналистки Ирины Шихман прокомментировала, как относится к тому, что ее объявили в межгосударственный розыск, и рассказала, как живет в Литве, куда уехала после президентских выборов в Беларуси, пишет TUT.BY.

«Вас объявили в межгосударственный розыск. Что это значит для вас?» — спросила журналист.

— Вы знаете, а ничего не значит. Так как в Беларуси нет правосудия, статьи лепят всем подряд, был бы человек, а статья найдется — это как никогда актуально для Беларуси, — то ничего не значит. Это не та статья, за которую надо переживать, — сказала она.

Тихановская также рассказала, что ее охрана — это «добрый жест» литовской стороны, она ее не оплачивает.

С ней из страны уехала близкая подруга с семьей, теперь они делят жилье в Литве. На вопрос о том, кто выделил и оплачивает жилье, Тихановская сказала: «Это благотворительные фонды». Она живет со своими детьми, они ходят в школу.

По словам Светланы, дети хотят вернуться домой, а младшая дочь каждый вечер спрашивает, где ее папа. Тихановская до сих пор говорит ей, что папа в командировке.

— Я думаю, что старший сын знает. Мы с ним об этом не говорим, но думаю, что моя «сказка» про командировку ему уже не катит, скажем так. У него есть доступ к YouTube, он знает, что происходит. Он порой уже вместо меня сестру успокаивает: «Папа скоро приедет, не волнуйся». Когда им в школе дали задание написать сочинение про Беларусь, он написал про то, что у нас на самом деле происходит — его глазами. Мы никогда с ним это не обсуждали, для него папа тоже был всегда в командировке. Я думала, что он все это недопонимает, но оказывается, все понимает.

Она объяснила, что не хочет ранить ребенка, поэтому пока не проводила с ним беседу о ситуации, но «подумает над этим».

Свой переезд в Литву детям она объяснила ситуацией с коронавирусом в Беларуси.

— «У нас в Беларуси коронавирус, и мы оттуда уехали, чтобы не заболеть». Но это тоже частично такая история для дочери, чтобы объяснить, почему мы в садик не ходим к подружкам, — сказала она.

Поделиться: