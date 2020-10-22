Он снимался в 20 фильмах и сериалах, но в глубине души «тот самый светлогорский пацан»

Глядя на Сашу Тарасова, милого и улыбчивого паренька, никогда не скажешь, что он талантливый и очень перспективный актер театра и кино, но это так. К своим 28 годам Александр уже снялся в 20 фильмах и сериалах, в том числе на российских НТВ и Первом канале. Но самое приятное, что Александр Тарасов — наш земляк. Родился и вырос в Светлогорске, играл здесь в КВН, учился в школе, «сачковал» уроки, чтобы сбежать на футбол. До сих пор он часто бывает в родном городе и не теряет связь с близкими и домом, пишет Ранак.

— Я родился в Светлогорске, учился в 11 школе, поступил в Академию искусств на курс заслуженного артиста Владимира Андреевича Мищанчука. На третьем курсе пришел работать в ТЮЗ и четыре года там отыграл. А потом ушел играть спектакли на частных площадках. В октябре буду участвовать в международном форуме театрального искусства «ТЕАРТ» (проходит в Минске со 2 по 24 октября).

Откуда такая тяга к сцене, почему ты решил стать актером?

— Да у меня выбора особенно не было. Когда я учился ещё во втором классе, подруга семьи затащила меня играть в КВН. А я смешной был, маленький, вечно кого-то пародировал, мне это страшно нравилось. И до 11 класса играл в команде «Бродяги», кстати, мы выигрывали почти каждый год, нормально так пошумели. А когда уже заканчивал школу, я вдруг растерялся, не знал, куда мне поступать. Представляете, даже военным думал стать! Но в итоге выбрал Академию искусств, только потому что мне вечно хотелось каких-то перемен. А еще я ненавидел то, что нужно делать, потому что положено.

Как отнеслись родители к решению стать актером?

— Пытались, конечно, переубедить, хотели, чтобы я получил «нормальную» профессию. Но я в этом плане человек сложный, меня трудно заставить что-то делать.

Поступил я не сразу, в Академию не прошел, но поступил в колледж искусств. А потом к нам как-то пришел Владимир Андреевич (В. А. Мищанчук, заслуженный артист БССР, с 1990 года декан Театрального факультета Белорусской государственной академии искусств – прим. авт.) и спросил меня: «Ты актером быть хочешь?». Я сказал, что, конечно, хочу. Я все сдал, все экзамены. И он меня забрал на свой курс.

Учиться было прикольно! Девушек красивых много. Но свободного времени не было вообще. Получается, все четыре года мы просто жили в стенах, тогда даже не в здании Академии, оно было в то время на реконструкции. Это были корпуса завода. Вот там мы и жили, и ночевали, и репетировали…

Как случился твой дебют в кино?

— Это произошло, когда я еще учился на первом курсе. Нас привели посмотреть, как снимается кино. И мы сыграли там массовку студентов, чего-то ходили, изображали. Потом я разослал свои фотографии кастинг-директорам и меня стали потихоньку приглашать на съемки. Сначала, конечно, на эпизоды, но вскоре появились и несколько главных ролей!

Ты смотришь фильмы и сериалы, в которых снимался?

— Практически никогда. Сериалы точно не смотрю. Мне частенько говорят, что вот, мол, вчера тебя видели в сериале. А я даже не знаю, что он вышел вообще. Но какие-то работы все-таки смотрю. В основном, чтобы проанализировать, где я «налажал», где сделал что-то не так.

Я на себя смотреть не могу! Мне кажется, что это происходит со всеми актерами. «Все неправильно, мог бы сделать лучше, надо было повернуться не налево, а направо, сейчас я бы сыграл эту сцену совсем по-другому» — это все мои мысли.

Не смотрю, потому что хочется все исправить, а это невозможно! Быть собой довольным абсолютно нереально… Эта черта не плоха и не хороша. Она должна быть. Ты же актер, ты всегда на виду, ты хочешь, чтобы людям понравилось то, что ты делаешь. А значит, ты должен всегда думать о том, как стать лучше…

Есть ли у тебя кумиры среди русскоязычных актеров?

— Ой, ну конечно, есть! Было время, когда я даже пытался копировать манеру игры, но теперь от этого отошел, пытаясь выработать собственную индивидуальность. Кто конкретно? Ну, из старых, советских, это, конечно, Олег Янковский, Евгений Евстигнеев, Евгений Леонов, Леонид Быков. Из современных – меня часто сравнивают с Александром Яценко (российский актёр театра и кино. Дважды лауреат премии «Ника» за лучшую мужскую роль – прим. авт.). Мне это приятно, он мне нравится. Еще хочется отметить Евгения Ткачука (российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист, продюсер – прим. авт.), Александра Паля (российский актёр театра, кино и дубляжа. Лауреат кинофестиваля «Кинотавр» 2015 года за лучшую мужскую роль – прим. авт.). А вообще, у меня очень часто бывает так – смотрю фильм и просто влюбляюсь в актера за его работу, восхищаюсь и мечтаю сыграть не хуже.

Ты мечтаешь об актерской славе?

— Ну, конечно, да! В моем понимании, слава – это востребованность. Хочу много работать, постоянно сниматься, чтобы приглашали. В общем, не сидеть без работы. Чтобы я мог развиваться! Приятным бонусов к этому будет и то, что люди меня будут узнавать, они будут знать, что я актер.

Конечно, тема денег меня тоже волнует, что греха таить. И денег хочется, и есть хочется. Наверное, поэтому и сейчас, и раньше приходится работать в таких проектах, в которые идти не очень-то и хочется. Но там платят, и ты идешь. В театре денег не заработаешь, театр – это просто дом для актера, в котором ему хорошо и где он может реализовывать свой талант. Я надеюсь, что однажды настанет такое время, когда я смогу сам выбирать, где и у кого сниматься. Пока я этого себе позволить не могу…

Мама как сейчас относится к твоей профессии?

— Мама… Мама гордится, следит, смотрит, когда выходит новая работа, обзванивает всех родственников и друзей.

Было желание уехать из Беларуси?

— Было. И я даже уехал. В прошлом году, в Москву. Но, кстати, в Москве я чувствовал себя так неуютно и некомфортно. Я был такой маленький-маленький, один, в огромном городе… И вроде бы я уже знаю многих, и друзья у меня есть, и встретиться есть с кем. Но встретиться там с кем-то сложно. Ты можешь позвонить, а тебе будут говорить, я пока занят, может потом. И ты неделями не можешь встретиться с человеком, только потому, что там бешеный ритм и все заняты. В Москве нужно быть нужным самому, а не чтобы тебе был кто-то нужен. Но я там нашел работу. На одной из киностудий я прошел пробы, меня утвердили на роль. И тут грянул коронавирус… Я в это время как раз оказался в Беларуси, границы закрыли, проект заморозили.

Я очень люблю Беларусь, но понимаю, что толком реализоваться здесь у меня вряд ли получится. И все чаще задумываюсь о переезде. Но в идеале, повторюсь, я хотел бы жить в Беларуси. Пускай бы меня приглашали, а я бы просто ездил на съемки: В Москву, в Киев или в Казахстан. Да куда угодно…

Как личная жизнь? На семью есть планы?

— Планы на семью есть, а вот девушки сейчас нет! (смеется). Сейчас я уже свободен, но перед этим пережил очень тяжелое расставание. Пока думаю только о работе. Но ни в коем случае я не хочу зацикливаться только на карьере, у меня был такой период, и я потерял свою невесту, упустил эту прекрасную возможность стать мужем и, возможно, отцом. Теперь – нет. Семья – это очень важно, и я надеюсь, что она у меня будет!

То, что ты из провинции, как-то влияет на твою жизнь, на общение, на работу?

— Не мешает – это точно! Я горжусь тем, что я из провинции, я этого не стесняюсь. Смог уехать из глубинки, поступил, хотя мне многие говорили: «Какое поступление, какое кино, ты что?!». Но я смог, безо всяких связей, родственников, даже друзей у меня в Минске не было, когда я туда ехал. Провинциалы умеют удивляться и впитывать в себя нужную информацию. А еще, мы, провинциалы, много не умничаем, потому что многого из того, что привычно столичным жителям, мы и в глаза не видели. Что видел я, мальчик из Светлогорска? Театр, концертные залы, кинотеатры, каких-то актеров или певцов знаменитых вживую? Да откуда?! Я кроме улицы, КВН и футбола во дворе ничего не знал.

Я очень люблю Беларусь, но понимаю, что толком реализоваться здесь у меня вряд ли получится. И все чаще задумываюсь о переезде. Но в идеале, повторюсь, я хотел бы жить в Беларуси. Пускай бы меня приглашали, а я бы просто ездил на съемки: В Москву, в Киев или в Казахстан. Да куда угодно…

Как личная жизнь? На семью есть планы?

— Планы на семью есть, а вот девушки сейчас нет! (смеется). Сейчас я уже свободен, но перед этим пережил очень тяжелое расставание. Пока думаю только о работе. Но ни в коем случае я не хочу зацикливаться только на карьере, у меня был такой период, и я потерял свою невесту, упустил эту прекрасную возможность стать мужем и, возможно, отцом. Теперь – нет. Семья – это очень важно, и я надеюсь, что она у меня будет!

То, что ты из провинции, как-то влияет на твою жизнь, на общение, на работу?

— Не мешает – это точно! Я горжусь тем, что я из провинции, я этого не стесняюсь. Смог уехать из глубинки, поступил, хотя мне многие говорили: «Какое поступление, какое кино, ты что?!». Но я смог, безо всяких связей, родственников, даже друзей у меня в Минске не было, когда я туда ехал. Провинциалы умеют удивляться и впитывать в себя нужную информацию. А еще, мы, провинциалы, много не умничаем, потому что многого из того, что привычно столичным жителям, мы и в глаза не видели. Что видел я, мальчик из Светлогорска? Театр, концертные залы, кинотеатры, каких-то актеров или певцов знаменитых вживую? Да откуда?! Я кроме улицы, КВН и футбола во дворе ничего не знал.

Мы – простые, без пафоса. Во всяком случае, я… И если на мне уже и появился какой-то налет «столичности», все равно, в глубине души, я тот самый, простой светлогорский пацан…

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