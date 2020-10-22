МТС повысит тарифы на услуги связи с 1 ноября

Компания МТС с 1 ноября повышает тарифы на основные услуги сотовой связи на 4 % к уровню текущих тарифов. Информация об этом размещена на официальном сайте оператора, сообщает «Минск-Новости».

— Изменение обусловлено развитием инфраструктуры, в частности, планами по активному расширению сети 4G как в городской, так и в сельской местности, внедрением новых технологических решений, — говорится в сообщении.

В компании отметили, что изменение стоимости тарифов для физических и юридических лиц на основные услуги оператора связи – абонплату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и др. – проходит в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством Беларуси.

Что касается услуг фиксированного интернета, связи в роуминге и др., изменение тарифов на них может быть в ином размере.

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