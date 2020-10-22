Минск 22 октября 2020 года: марш людей с ограниченными воможностями (фоторепортаж)

Сегодня, как и в прошлый четверг, в белорусской столице проходит акция протеста людей с ограниченными возможностями. Ее участники начали собираться около Красного костела после 14.00, среди них есть и инвалиды-колясочники. Со стороны улицы Советской были замечены два синих микроавтобуса с сотрудниками милиции. Всего у костела собралось около 50 человек.

На акцию пришел 83-летний пенсионер Ян Гриб, известный в Беларуси участник протестного движения.

Он рассказал, что заставляет его выходить на улицы в знак протеста.

Ближе к 15.00 около ста участников марша протеста двинулись по тротуару проспекта Независимости в сторону ГУМа. Проезжавшие автомобили приветствовали их сигналами. Вдоль маршрута следования протестующих сопровождают милиционеры в штатском. На каждом перекрестке дежурят госавтоинспекторы.

Люди с инвалидностью проследовали мимо здания КГБ, призывая власти освободить политзаключенных. Слышны лозунги “Выпускай!”.

Затем колонна дошла до ГУМа и повернула на улицу Ленина. Несколько атмосферных снимков участников марша.

Протестующие дошли до Дворца Республики со стороны улицы Энгельса и стали расходиться.

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