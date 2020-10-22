Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 22 октября выздоровел и выписан 81501 пациент с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 90380 человек с положительным тестом на COVID-19, на 738 больше, чем днем ранее. Всего проведен 2294631 тест.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умерли 945 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 41310004 заболевших COVID-19, умерли с этой инфекцией 1132676 человек.

Поделиться: