Как спортсмены из Германии поддерживают коллег из Беларуси

Давление властей на белорусских спортсменов, выразивших солидарность с протестным движение в стране, шокирует, считают в объединении Athleten Deutschland. Кто может защитить их права?

Десятки белорусских спортсменов активно поддержали протесты против фальсификаций на выборах президента Беларуси, продолжающиеся в стране с 9 августа. Некоторые из них – например, известная баскетболистка Елена Левченко – из-за участия в акциях оппозиции неоднократно подвергались арестам и другим нарушениям их прав.

Репрессии в отношении спортсменов в Беларуси являются “шокирующими”

DW попросила прокомментировать ситуацию с давлением на спортсменов в Беларуси Максимилиана Кляйна (Maximilian Klein) – уполномоченного по вопросам международной работы объединения Athleten Deutschland. По его словам, репрессии в отношении спортсменов в Беларуси вызывают беспокойство и являются “шокирующими”. “Именно поэтому для нашей организации естественно не только проявить солидарность с ними, но и попытаться найти возможность повлиять на ситуацию”, – подчеркнул Кляйн.

При этом он напомнил, что “белорусский диктатор и его сын не только удерживают политическую власть в стране, но и входят в правление Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси” (Александр Лукашенко – президент НОКа, а его старший сын Виктор – первый вице-президент. – Ред.).

“Это означает, что оба они, совмещая должности политических властителей и спортивных функционеров (Виктор Лукашенко является советником президента РБ по национальной безопасности. – Ред.), несут ответственность за репрессии против белорусских спортсменов, и эти репрессии – несомненно политически мотивированы”, – говорит Кляйн.

Обращение белорусских спортсменов в МОК

5 октября более двух десятков белорусских атлетов, входящих в Свободное объединение спортсменов Беларуси, направили в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо, в котором говорится, что НОК Беларуси нарушил принципы Олимпийской хартии. В письме, в частности, сказано, что многие белорусские атлеты “подвергались пыткам, избиениям и арестам”.

По данным авторов письма, на спортсменов, которые “не приемлют политику официальных властей и выступают против насилия”, оказывается психологическое давление со стороны НОК и министерства спорта Беларуси. Их подвергают дискриминации, увольняя с работы, отстраняя от участия в соревнованиях, исключая из национальных сборных и используя другие формы психологического и индивидуального насилия, указывается в документе. В письме содержится призыв к МОК не игнорировать ситуацию в стране и “протянуть руку помощи всем спортсменам и всем добропорядочным людям в Беларуси”.

Обращая внимание на то, что сложившаяся в Беларуси ситуация делает невозможным разделение спорта и политики, как того требуют принципы МОК, авторы письма призвали организацию не признавать результаты президентских выборов 9 августа и пообещали информировать МОК и другие международные федерации и комитеты о случаях повторного нарушения прав спортсменов в Беларуси.

МОК проведет проверку Национального олимпийского комитета Беларуси

7 октября президент МОК Томас Бах (Thomas Bach), реагируя на обращение белорусских спортсменов, заявил о том, что МОК проверит, выполняет ли Национальный олимпийский комитет Беларуси свои обязательства перед спортсменами в соответствии с Олимпийской хартией.

“Мы приветствуем решение Томаса Баха провести проверки, но в то же время хотим подчеркнуть, что за словами должны последовать дела”, – подчеркивает представитель организации Athleten Deutschland Максимилиан Кляйн в беседе с DW.

“Никто не требует от МОК превращения диктатур в демократии чистой воды. Однако у МОК есть обязательства по защите прав человека и ответственность за соблюдение этих прав в сфере своего воздействия, особенно когда речь идет о спортсменах. МОК должен встать на защиту спортсменов, сейчас необходимо действовать”, – уверен Кляйн.

“Каждый может оказаться в том же месте, где и Елена Левченко”

Ранее аналогичное мнение изложил в интервью DW главный тренер белорусского гандбольного клуба “Витязь” Константин Яковлев. По его словам, ситуация в стране угрожает не только баскетболистке Елене Левченко (отбыла 18 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии. – Ред.), с которой его связывает дружба, но и всем белорусским спортсменам, отстаивающим свою гражданскую позицию.

“Мы сейчас на острие атаки, с нами со всеми может случиться все что угодно. И чем дольше МОК и все международное сообщество будут тянуть, тем хуже нам здесь. Мы это ощущаем, мы ощущаем давление. Я с вами сегодня разговариваю, но завтра, либо через минуту или две я могу оказаться в том же месте, где и Елена Левченко”, – отметил Яковлев.

В свою очередь, Максимилиан Кляйн пообещал, что объединение Athleten Deutschlands постарается использовать свои международные связи, чтобы в сотрудничестве со спортивным движением в Беларуси, а также правозащитными организациями и атлетами из других стран привлечь внимание к ситуации с нарушением прав спортсменов в Беларуси. “В конечном счете речь идет о том, чтобы увеличить давление извне, чтобы осадить режим (Александра Лукашенко. – Ред.) и защитить спортсменов”, – подвел итог Кляйн.

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