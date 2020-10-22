Чехия стала второй страной в Европе, вновь объявившей локдаун из-за коронавируса

В Чехии с 22 октября будет введен общенациональный режим ограничений на передвижение из-за распространения коронавируса. Пока предполагается, что новые меры будут действовать до 3 ноября.

Жителям страны предписано покидать свои дома только для похода на работу, в магазин за товарами первой необходимости или к врачу. Также будут разрешены прогулки в парках.

Все магазины, не торгующие товарами первой необходимости, будут закрыты. Рестораны и кафе смогут продавать еду только на вынос.

В Чехии уровень заболеваемости на душу населения в последнюю неделю является самым высоким в Европе. 20 октября в 10-миллионной стране были зафиксированы рекордные 11984 новых случаев ковида.

Первой страной ЕС, объявившей общенациональный локдаун из-за второй волны коронавируса, стала Ирландия. С 21 октября по 1 декабря жители страны под угрозой штрафа обязаны оставаться в пределах пяти километров от своих домов за исключением случаев крайней необходимости.

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