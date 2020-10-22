Борисовчанка заняла у знакомого более 15 тысяч долларов и не вернула

Жительница Борисова обманом заняла у 59-летнего знакомого знакомого более 150 тысяч долларов под предлогом развития бизнеса, сообщили в пресс-службе УВД Миноблисполкома.

По информации милиции, борисовчанка заняла крупную сумму денег у знакомого с обещанием в скором времени вернуть долги.

«Кредитором» мужчина выступал на протяжении года. Женщина брала деньги частями и каждый раз оставляла расписку. Во всех случаях повод был один — на развитие бизнеса: она торговала на рынке овощами и фруктами», — рассказали в УВД.

В долг она взяла более 15 тысяч долларов. Индивидуальная предпринимательница не вернула деньги даже частично.

«В ноябре прошлого года уговорила потерпевшего взять на свое имя кредит в банке на сумму 2, 5 тысяч рублей. На этот раз она заверила, что вот-вот состоится крупная сделка, и разом вернет все долги. Однако по кредиту женщина не платила и даже не собиралась, — отметили в УВД. — Об этом мужчина узнал уже от судебных исполнителей, когда задолженность по кредиту с учетом процентов и пени составила свыше трех тысяч рублей»

Как выяснилось, борисовчанка рассчитывалась полученными деньгами с другими людьми за ранее образовавшиеся долги.

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