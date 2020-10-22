Беларуськалий: инженер Владислав Новик публично присоединился к стачке

Стачком ОАО “Беларуськалий” сообщил, что еще один работник предприятия принял решение публично присоединится к стачке. Это – Владислав Новик, инженер по наладке и испытаниям управления автоматизации.

В своем обращении к колегам он заявил им, что только от них теперь зависит его история и история всей страны. “Чтобы выиграть, нам нужно поверить в то, что мы этого достойны, ведь все победы начинаются с победы над самим собой. К счастью, эту победу я уже одержал”, — написал он.

Владислав Новик в ОАО “Беларуськалий” работает с 2011 года. Он женат, у него двое детей – 7 лет и 4 месяца. Супруга в декретном отпуске.

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