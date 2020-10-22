Автомобиль сбил женщину и ребенка на переходе в Минске

Оба пешехода с места аварии были доставлены в одну из больниц Минска для оказания медицинской помощи.

Женщина и ребенок получили травмы в результате наезда легкового автомобиля в Минске, сообщили в управлении ГАИ Мингорисполкома, пишет Sputnik.

Авария произошла около 13:10 в четверг 22 октября на улице Голодеда белорусской столицы.

“Водитель, управляя автомобилем Renault, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на пешеходов – женщину и малолетнего ребенка”, – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что оба пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Заводского района Минска и следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

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