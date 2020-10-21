США отказали Беларуси в получении статуса страны с рыночной экономикой

Министерство торговли США решило сохранить статус Беларуси как страны с нерыночной экономикой (non-market economy, NME) в соответствии с американским антидемпинговым законом.

Об этом сообщается на сайте Минторга США.

«Решение министерства проистекает из просьбы правительства Беларуси пересмотреть свой статус нерыночной экономики. В результате решения от 19 октября 2020 года Министерство торговли продолжит рассматривать Республику Беларусь как страну с нерыночной экономикой для целей расчета демпинговых наценок в антидемпинговых делах», — отмечают в ведомстве.

Правительство Беларуси в 2019 году обратилось в Минторг США с просьбой пересмотреть статус для упрощения экспорта металлопродукции. Проблема в том, что издержки производителей стран с нерыночной экономикой считаются низкими, им приписывают серьезные конкурентные преимущества.

В октябре 2019 года Минэкономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell & Moring по юридическому сопровождению процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой. Компания имела положительный опыт в сопровождении подобных процедур.

В Минэкономики Беларуси надеялись, что «помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли». Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США могло способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО.

Статус страны с нерыночной экономикой был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

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