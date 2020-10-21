Павел Усов: Власти пытаются перед 25 октября снизить градус напряженности

Лукашенко объявил о смене тактики борьбы с протестующими. Ведь оказалось, что даже чрезмерное насилие не снижает протестный градус в обществе. Будет ли от смены тактики эффект?

Об этом Thinktanks.by поговорил с директором Центра политического анализа и прогноза (Варшава) Павлом Усовым.

– «Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», – заявил Лукашенко. О какой новой тактике идет речь?

– Это заявление связано, прежде всего, со стремлением деэскалации настроений и атмосферы перед 25 октября – в день, когда истекает предъявленный Тихановской ультиматум. Репрессии, как мы знаем, усиливали негодование и стремление людей к протестам. А жесткие действия силовиков, смерти протестующих привели к началу протестов и забастовок рабочих. Власти пытаются этого избежать, снизить градус напряжения и таким образом предотвратить национальную забастовку.

Конечно, это не связано с тем, что режим боится Тихановскую, а прежде всего с тем, что события и поведение людей совершенно не предсказуемы, и любой радикализм со стороны репрессивных структур, особенно 25 октября, приведет к непредсказуемым последствиям. Конечно же, после 25-27, когда станет понятным направление развития событий, открытый террор возобновится с новой силой. А пока, для дезориентации части протестующих в публичное пространство выпустили Воскресенского, который стал чуть ли не «информационной звездой» с негативной окраской. Он, в принципе, намекнул, что протест может вернуть выпущенных на поруки людей обратно в камеры.

С другой стороны, мы наблюдаем, что репрессии не снижают своей интенсивности: власть проводит чистки в номенклатурном и управленческом аппарате, людей идентифицируют, штрафуют или отправляют в тюрьмы. В свою очередь, Лукашенко пытается показать, что система продолжает работать исправно и все еще способна себя защитить.

– Как связаны между собой народный ультиматум, который истекает 25 октября, и «новая» риторика Лукашенко?

– Речь не в риторике. Разговор идет о деэскалации ситуации. После угроз со стороны представителей репрессивного аппарата применять оружие, Лукашенко предлагает цифровое решение проблемы, это смягчение риторики. Бить мы вас не будем, но и так посадим. Для властей главное, чтобы как можно меньше людей вышло на улицы. Одних может отпугнуть страх перед «опознанием», другие останутся, потому что ничего драматического на улицах не произойдет. Главное – не допустить широкой забастовки и подорвать тем самым политический авторитет Тихановской.

– Массовые мирные протесты длятся уже два с половиной месяца. Почему массовые репрессии не дали ожидаемого эффекта?

– Ожидать, что Лукашенко будет говорить другим языком и воспринимать народ, как Народ – это обманывать себя. Его цель – удержание власти истребление (выдавливание) протестного духа белорусов. Такие режимы не способны к компромиссам. Те, кто правит сегодня страной, могут разговаривать только с людьми, которых разрушают и уничтожают, как Воскресенского. Он прототип тех, кто будет вести диалог с действующей властью.

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