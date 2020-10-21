Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook заявил о том, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе мирным путем невозможно, сообщают “Известия”.

“Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха, хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время, не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися”, – сказал он.

Пашинян также отметил, что Армения всегда заявляла о готовности к разрешению конфликта на основе компромисса, однако ситуация сложилась так, что вещи, приемлемые для Армении, больше неприемлемы для Азербайджана.

Он призвал армянский народ встать на защиту родины с оружием в руках: “Наше дело заключается в том, чтобы бороться до конца, без остатка ради прав нашего народа, вне зависимости от того, что произойдет. Сегодня в контексте позиции Азербайджана бороться за права нашего народа значит в первую очередь взять в руки оружие и отправиться на защиту родины”.

По его словам, “без Арцаха (Нагорного Карабаха) нет Армении”, и лишь после того, как он будет полностью в руках армян, возможен приемлемый для Еревана мирный процесс. Азербайджан в свою очередь будет готов к переговорам лишь после капитуляции Карабаха.

Пашинян назвал несколько причин отказа Баку от перемирия.

Первая – то, что войска Армении нанесли Азербайджану большой урон, и поэтому назад дороги у него нет. По словам премьер-министра, Баку потерял около 10 тысяч солдат, урон в технике составил приблизительно 1,5 миллиарда долларов.

По армянским данным, всего на данный момент потери с их стороны составили более 834 военных.

Вторая и третья причины отказа от гуманитарного перемирия – власти в Баку боятся, что в результате него появятся доказательства участия в конфликте турецких солдат и наемников. “Во-вторых, выяснится, что среди убитых есть тела наемников. А в-третьих, станет ясно, что есть и тела турецких солдат. Мировая общественность это уже осознала, но Азербайджан пытается избежать появления очевидных доказательств”, – заявил Пашинян.

Напомним, ранее премьер-министр Армении утверждал, что не видит способа разрешить конфликт в Нагорном Карабахе с помощью военной силы.

В свою очередь помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что такая официальная позиция Армении доказывает, кто нарушил гуманитарное прекращение огня, и служит обострению ситуации в регионе.

Гаджиев назвал данное заявление Пашиняна неуважением к шагам, предпринимаемым международным сообществом для дипломатического урегулирования конфликта.

«Азербайджан поддерживает урегулирование конфликта путем переговоров», – цитирует его слова “Спутник Азербайджан”.

Сегодня главы министерств иностранных дел Армении и Азербайджана в Москве обсуждали с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым договоренности о перемирии.

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