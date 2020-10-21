Минздрав Беларуси утвердил новые правила оказания медпомощи пациентам с COVID-19

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич подписал новую редакцию приказа “Об оказании медпомощи пациентам с COVID-19”, сообщили в пресс-службе Минздрава в среду.

“Приказом утверждена инструкция о порядке организации эпидемиологического расследования случаев инфекции COVID-19, медицинского наблюдения и оказания медицинской помощи контактам I и II уровней по инфекции COVID-19”, – проинформировали в Минздраве.

Согласно документу, формы клинического течения инфекции COVID-19 по степени тяжести подразделяются на бессимптомную, легкую, среднетяжелую и тяжелую.

Определены факторы, отягощающие течение пневмонии у пациентов с коронавирусом. Помимо возраста старше 55 лет, к ним относятся ряд заболеваний, таких как морбидное ожирение, сахарный диабет и др.

Документом также определен порядок лабораторного исследования пациентов на инфекцию COVID-19 при подготовке к плановой госпитализации. В нем указано, какие состояния больного должны служить основанием для его обязательной госпитализации в общесоматическое отделение или в отделение анестезиологии и реанимации.

Подписанный и.о. министра здравоохранения документ регулирует порядок ведения пациентов с инфекцией COVID-I9 в отделениях анестезиологии и реанимации, критерии готовности пациентов к снятию с ИВЛ и порядок снятия с ИВЛ. Кроме того, четко прописаны порядок назначения лекарств пациентам с COVID-19 в амбулаторных условиях и порядок ведения таких пациентов.

Кроме того, в документе указаны показания, противопоказания и условия использования иммунной плазмы.

В инструкции определены порядок проведения тестирования пациентов с COVID-19, а также клинико-лабораторные критерии, при которых может быть выставлен диагноз “коронавирус”. Также прописаны категории лиц, которым назначаются исследования на СOVID-19. “В их число входят контакты I уровня, контакты II уровня в возрасте до 10 лет, а также иные лица, имеющие показания к тестированию. Определены показания для проведения КТ как метода диагностики коронавируса”, – пояснили в пресс-службе.

“Учитывая, что изменения КТ-картины малодинамичны, повторное исследование перед выпиской /переводом пациента не является информативным и выполнение его нецелесообразно”, – говорится в правилах.

Полный текст документа опубликован на сайте Минздрава Беларуси.

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