Концерт солидарности #ЖывеБеларусь/#TegyvuojaBaltarusija c участием белорусской оперной певицы Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса состоится в Вильнюсе 29 октября.

Это мероприятие – жест дружбы и солидарности белорусов в Литве, знак благодарности литовскому народу и властям за поддержку. Организаторы обещают, что это будет необычный концерт с определенной драматургией и нарративом на белорусском и литовском языках по текущей социально-политической повестке в Беларуси. Большая часть произведений – белорусские классические арии, современная музыка и народные песни. Он положит начало серии концертов #ЖывеБеларусь. В ноябре подобные мероприятия состоятся в Латвии и Эстонии.

Маргарита Левчук – известная молодая белорусская оперная певица. Она хорошо знакома любителям классической музыки в Литве по выступлениям в Вильнюсе и Каунасе – в октябре она также исполняет роль Кунигунды в оперетте «Кандид» в Литовской национальной опере. Маргарита – яркий представитель культурного сообщества Беларуси, кроме того, она известна своей активной гражданской позицией.

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