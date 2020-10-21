Коронавирус в Беларуси и в мире: статистика

На 21 октября выздоровели и выписаны 80905 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения.

Зарегистрированы 89642 человека с положительным тестом на COVID-19, на 733 больше, чем днем ранее. Всего проведено 2267862 теста.

За контролируемый период распространения инфекции на территории страны умер 941 пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. За сутки прибавилось – 4.

По данным университета Джонса Хопкинса (США) в мире сейчас 40877528 заболевших COVID-19, умер с этой инфекцией 1126251 человек.

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