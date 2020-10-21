Как изменится с января 2021 г. практика исчисления социальной пенсии

Комментарий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

В редакцию Минск-Новости обратилась минчанка с вопросом, касаемым социальной пенсии. «Большую часть жизни я была домохозяйкой. В 2017 году мне отказали в назначении трудовой пенсии по возрасту, так как имею страховой стаж только 14 лет, а требовалось 16. В мае этого года мне исполнилось 60 лет, и я стала получать социальную пенсию. Слышала, что с нового года она будет считаться по-другому и вырастет. Так ли это?» За комментарием minsknews.by обратились в комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

— Действительно, 18 мая 2020 года президентом Республики Беларусь подписан Указ № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», который вступает в действие с 1 января 2021 года. Он изменит существующую практику исчисления социальных пенсий.

На данный момент женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет, не наработавшим требуемого страхового стажа и поэтому не получающим трудовую пенсию по возрасту, выплачивают социальную пенсию одинакового для всех размера — 50 % бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения за два последних квартала (в октябре текущего года это 128 рублей 5 копеек), – говорит начальник управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Елена Живица. – Новым указом предусмотрено предоставление лицам, имеющим страховой стаж не менее 10 лет (но менее требуемого полного страхового стажа), права на трудовую пенсию по возрасту при неполном страховом стаже. Так, при наличии 10 лет страхового стажа размер пенсии составит 73 % БПМ пенсионера. За каждый полный год сверх 10 лет пенсия дополнительно увеличивается на 3 % БПМ пенсионера (но не более чем до 100 % БПМ).

Согласно нормам пенсионной реформы, в 2021 году для назначения трудовой пенсии по возрасту потребуется наличие страхового стажа не менее 18 лет. Таким образом, женщины, достигшие возраста 60 лет, и мужчины 65 лет приобретут право на трудовую пенсию при неполном страховом стаже от 10 до 17 лет. Ее размер будет варьироваться от 73 до 94 % БПМ пенсионера.

При наличии 14 лет страхового стажа, как у вас, размер трудовой пенсии по возрасту при неполном страховом стаже с января 2021 года составит 85 % БПМ пенсионера (в октябре 2020 года БПМ пенсионера — 193 рубля 92 копейки, 85 % от него — 164 рубля 83 копейки).

Для перерасчета пенсии можно обратиться с паспортом и трудовой книжкой в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства уже в декабре 2020 года. Перерасчет будет произведен с 01.01.2021, а в случае обращения за перерасчетом после 01.01.2021 — с даты обращения за ним.

За более подробной информацией граждане вправе обратиться непосредственно в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства.

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