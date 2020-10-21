Сегодня произошел вооруженный захват заложников в отделении Банка Грузии в городе Зугдиди.

МВД Грузии сообщило, что сигнал о захвате заложников был получен в 14.21 (13.21 по минскому времени). Первоначально поступала информация, что преступник один, он вооружен автоматом и гранатами. В заложники были захвачены сотрудники банка, один из которых успел подать сигнал о помощи.

По сведениям очевидцев, сразу после захвата заложников здание банка покинула пожилая женщина, которая рассказала, что в момент захвата преступник выстрелил в воздух и угрожал взорвать гранату. Позже были отпущены еще несколько пожилых людей, один из них в результате пережитого не мог говорить.

Место преступления было оцеплено полицией, она начала спецоперацию по освобождению заложников. Спецназ заблокировал территорию, люди в черных масках заняли позиции на крышах близлежащих зданий. Телеканалы попросили отключить прямой эфир, чтобы не мешать проведению операции.

На месте преступления появились экипажи скорой помощи. В половине третьего (здесь и далее минское время) в здание банка впустили врачей.

Зугдиди – маленький город, где живет около 40 тысяч человек, здесь все друг друга знают. У многих в здании банка оказались родственники, друзья и знакомые. Здание филиала Банка Грузии, в котором произошло нападение, находится в центре города, поблизости с ним расположены мэрия, офис Службы государственной безопасности, а также полицейское управление.

В 15.00 МВД Грузии сделало заявление по захвату заложников в Зугдиди: возбуждено уголовное дело по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии (захват заложников, разбой, незаконное приобретение, хранение и ношение оружия).

Части людей удалось самостоятельно выбраться на крышу здания, полиция помогла им спуститься. Это сотрудники банка, которые находились на третьем этаже банка, заложники удерживались на первом.

Оппозиционный канал “Мтавари Архи” в прямом эфире транслировал кадры из помещения, где находились заложники. Нападавший сам потребовал связаться с гендиректором “Мтавари Архи” Никой Гварамия и сделал заявление в эфире. Захватчик потребовал полмиллиона долларов и гарантии безопасности. Также он приказал вывести спецназ из центра Зугдиди. После этого последовал звонок на “ТВ Пирвели”. Заявление в эфире этого телеканала сделал один из заложников с места захвата. Он сообщил следующее: “Человек вооружен до зубов. Держит в руке гранату. Если он ее выпустит, она взорвется. Поэтому всякая попытка насильственного решения вопроса приведет к жертвам. Этот человек требует 500 тысяч долларов и гарантии безопасного ухода”.

В Зугдиди прибыл министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури, сообщило агентство “Спутник Грузия”.

Были отпущены несколько заложников, которые неважно себя чувствовали.

Хартия журналистской этики Грузии призвала журналистов с особой осторожностью освещать спецоперацию в Зугдиди. МВД Грузии все время, с момента захвата заложников, требует от телеканалов прекратить прямые видеотрансляции с места событий.

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