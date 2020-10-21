Главный архитектор Минска покинула должность
Ольга Радченко окончила с красным дипломом Минский архитектурно-строительный техникум, а потом (в 2000 году) — БНТУ. После этого работала в «Минскпроекте». Доросла там до руководителя архитектурной мастерской. Летом 2019 года Ольгу Радченко назначили зампредом комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома, а в декабре 2019 года — главным архитектором Минска. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Со вторника, 20 октября, Ольга Радченко больше не занимает пост главного архитектора Минска, сообщили REALTY.TUT.BY несколько не связанных между собой источников.

Что успела Радченко за срок меньше года?

Во время работы в должности Радченко формировала команду комитета архитектуры, а также перечень участков для аукционов под строительство (который уже готов).

Под руководством бывшего председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака и Ольги Радченко также разработали концепцию транспортных узлов, плюс приняли решение строить новое здание Национального исторического музея на улице Карла Маркса. Начали также разрабатывать концепцию развития МКАД.

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