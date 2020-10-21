Стало известно, что белорусский телеведущий и шоумен Дмитрий Кохно будет вести шоу “Холостяк” на российском канале TNT. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Дмитрий Кохно широко известен в нашей стране в связи с его активной гражданской позицией. Он вел программу “Удача в придачу” на телеканале ОНТ, откуда был уволен после высказываний о задержаниях около магазина Symbal.by. На этом его злоключения не закончились: сначала он отбыл 10 суток заключения на Окрестина за участие в несанкционированном мероприятии, где, согласно протоколу, выкрикивал лозунг “Вядучыя з народам!”, затем был оштрафован на 25 базовых величин якобы за неповиновение милиции. Что интересно, в день, в который ему вменялось совершение преступления, 11 сентября, он находился в заключении, однако оспаривать приговор Дмитрий не стал.

Реалити-шоу “Холостяк” стартовало на ТНТ в 2013 году. В каждом сезоне этого шоу есть главный герой – состоятельный и знаменитый мужчина, выбирающий себе невесту. В восьмом сезоне программы, ведущим которого и будет Дмитрий Кохно, таким красавцем-холостяком станет 37-летний российский рэпер Тимати, и это уже стало для многих СМИ веским инфоповодом, а на участие в шоу от девушек, мечтающих покорить сердце музыканта, подано рекордное число заявок. Начнется сезон весной 2021 года.

Несколько лет назад Дмитрию Кохно предлагали стать участником этого шоу, но он был вынужден отказаться, поскольку через неделю должна была состояться его собственная свадьба. Сейчас Дмитрий примерный семьянин, воспитывающий двоих детей.



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