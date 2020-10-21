Что происходит на рынке труда этой осенью?

Сегодня на рынке труда наблюдается рост количества вакансий. Специалисты связывают это в первую очередь с сезонностью.

Как отметила в беседе с «Ежедневником» директор консалтингового агентства «Квадрат» Светлана Коростелева, начиная с середины сентября в Беларуси на рынке труда наблюдается активный всплеск интереса к кандидатам со стороны нанимателей.

«Я в первую очередь связываю это с сезонностью, так происходит каждый год в это время. Но такую высокую активность я вижу впервые. Возможно, это связано также с завершением первой волны коронавируса. Весной многие компании приостановили найм, где-то были и сокращения. Сегодня они ищут сотрудников», – рассказала она.

Специалист обратила внимание, что похожие тенденции наблюдаются, в том числе, в России и Украине.

«Например, по информации российских коллег, спрос на специалистов по Москве и Санкт-Петербургу вырос на 100 и более процентов», – отметила собеседник.

«Наш человек»

Политическая ситуация в стране также внесла свои коррективы и в рынок труда.

«По нашим наблюдениям, наниматели обращают внимание на информацию, которую размещают в соцсетях их будущие сотрудники. И понятно, что компании с «одной стороны» не будут брать сотрудников из «другой стороны», – рассказала Светлана Коростелева.

«Например, когда люди сегодня предлагают нам в качестве кандидатов кого-то из своих друзей на определенную вакансию, то обращают внимание, что «это наш человек, с правильным мировоззрением и он не подведет», – отметила директор агентства «Квадрат».

Соседние страны заинтересованы в белорусских айтишниках

К слову, из-за политического кризиса, охватившего страну, некоторые компании сегодня заговорили о релокейте, особенно это касается ИТ-сектора.

Напомним, СЕО Iomiko Николай Мурзенков организовал опрос в LinkedIn для ИТ-компаний в Беларуси о том, собираются ли они переезжать из страны. Выяснилось, что как минимум 12 IT-компаний находятся в процессе полного перемещения из Беларуси, 59 – частичного.

Тем не менее, по словам Светланы Коростелевой, в данной отрасли сегодня также наблюдается активность.

«Потому что не все айтишники могут уехать, этому могут мешать семейные обстоятельства и другие причины. Поэтому как обычно программисты ищут работу, а ИТ-компании ищут сотрудников», – заметила эксперт.

Между тем, считает она, отъезд тех ИТ-специалистов, которые все же решились на это, принесет потери для экономики нашей страны.

«То, что Польша, Литва, Украина принимают у себя наших специалистов – это, конечно, хорошо, но нужно понимать, там всегда хотели переманить квалифицированных белорусских программистов, – считает эксперт. – Если раньше их привлечь не получалось, то сейчас, на мой взгляд, наши соседи воспользовались ситуацией. Здесь больше выгоды им, чем помощи нам».

Чего стоит ждать?

Светлана Коростелева прогнозирует: в ближайшие три-четыре месяца, скорее всего, на рынке труда продолжится как активность соискателей, так и работодателей. Притормозиться она, считает эксперт, может только из-за ситуации с ковидом. Например, если из-за второй волны коронавирусной инфекции компании снова уйдут на удаленку. В этих случаях организации стараются ограничить прием новых сотрудников.

«То есть стоит ждать роста количества вакансий и роста сотрудников, ищущих работу, но рост там и там будет непропорционален. Из-за отъезда каких-то кадров из страны количество кандидатов будет расти не так активно как количество вакансий, – отметила специалист. – Если раньше у нас на одну вакансию условно приходилось 60 откликов в день, то сейчас, скорее всего их станет меньше».

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