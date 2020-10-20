Жителям Ирландии из-за коронавируса запретили отходить от своих домов дальше, чем на пять километров

Правительство Ирландии ввело новые жесткие ограничительные меры из-за распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Irish Times, в течение шести недель, с 21 октября по 1 декабря, жителей Ирландии обязали оставаться в пределах пяти километров от своих домов. Жители смогут выехать на большее расстояние, если им нужно на работу или в больницу. В других случаях за нарушение предусмотрен штраф.

Людям, которые живут одни или воспитывают детей в одиночку, позволят объединяться с другими семьями. Кроме того, всем гражданам разрешат встречаться с представителями других домохозяйств, но только на открытом воздухе.

Бары, рестораны и кафе смогут продавать еду и напитки только на вынос. Большинство магазинов будут закрыты, работу продолжат только те, что торгуют товарами первой необходимости. Численность участников свадеб и похорон будет ограничена.

Вместе с тем в Ирландии продолжат работу школы, детсады, строительные и производственные компании, отмечает Bloomberg.

Начиная с 14 октября в Ирландии ежедневно регистрируют более одной тысячи новых случаев COVID-19, что близко к пиковому значению 10 апреля (1515 случаев за сутки), следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По прогнозам, после шестинедельного локдауна в Ирландии число новых случаев к середине декабря сократится до 50-100 в день, без карантинных мер — останется на уровне 1000 случаев в сутки.

Всего в Ирландии вирус выявили у почти 51 тысячи человек, из них 1852 человека умерли, более 23 тысяч человек выздоровели.

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