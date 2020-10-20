«Владимир Тихиня часто гуляет на улице с внучкой…»

Имея звание полковника, он возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. В январе этого года он стал одним из фигурантов «сахарного дела», а в августе ему изменили меру пресечения на не связанную с лишением свободы», – рассказывал журналистам адвокат Тихини Олег Дубовец. Правда, Дубовец не сказал, какая мера пресечения применена к Тихине – домашний арест или подписка о невыезде, сославшись на подписку о неразглашении.

«Народная Воля» попробовала узнать, как обстоят дела у Владимира Тихини после освобождения.

«Владимира освободили 10 или 11 августа, – рассказала одна из соседок небезызвестного полковника. – Видела, как он мусор выносил. Он не все время сидит дома, часто гуляет на улице с внучкой. Заметила, что дома не всегда ночует, а собирает вещи и куда-то уходит. Возможно, на другую квартиру: в семье шесть человек, тесно!»

Когда журналист «Народной Воли» приехала к дому Владимира Тихини, он как раз был на детской площадке с внучкой. Правда, от разговора он категорически отказался. Сказал: «Не буду!»

А супруга Тихини так и вовсе пригрозила вызвать милицию, когда у нее поинтересовались здоровьем мужа.

Адвокат Владимира Тихини Олег Дубовец на вопросы «Народной Воли» также отвечать отказался.

Зато соседи Тихини по дому поделились своими наблюдениями.

«После изолятора он был бледный, немного осунувшийся, – рассказали они. – Сейчас выглядит немного лучше. У него есть сын, работает в госструктуре. Недавно предлагал президентскую картошку, но мы отказались…»

В пресс-службе КГБ «Народной Воле» также отказались сообщить, какая именно мера пресечения избрана для некогда авторитетного чиновника МВД.

Как сообщала «Народная Воля», «сахарное дело» прогремело на всю страну в конце января 2020 года: сотрудники КГБ задержали руководителей четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании, нескольких известных бизнесменов, чуть позже был задержал и сам Тихиня. Были возбуждены уголовные дела по фактам получения и дачи взяток. Некоторые фигуранты дела написали явки с повинной и сотрудничают со следствием.

В феврале в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» показали специальное расследование «Сахарная мафия». Основным спикером был Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ. Как рассказали в комитете, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», – цитировал TUT.BY закадровый голос.

Какие у следствия претензии к Тихине? По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них розыскных мероприятиях, давал советы по конспирации, обещал прекращение проверок и за это получал от них вознаграждение. Например, сообщалось, что одним из поручений для Тихини было не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.

Кстати, любопытный момент: известно, что некоторое время Владимир Тихиня сидел в одной камере с банкиром Виктором Бабарико.

Публикация — из № 83 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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