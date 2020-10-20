Валерия ВОЛОДЬКО: «Потерпевшим от репрессий даю бесплатные уроки…»

Преподавательница по вокалу одной из столичных школ рассказала «Народной Воле» о том, почему была вынуждена уйти из учебного заведения.

Валерия Володько училась в Минском государственном музыкальном колледже имени М.И.Глинки по классу «народный хор», в Белорусском государственном университете культуры – по классу «народная хоровая музыка».

Вокалистка в группах «Гаротніца» і Kriwi.

– Более двух лет я работала на полставки в одной из столичных школ с музыкальным уклоном, – рассказывает Валерия. – Преподавала вокал, занималась школьными делами, но свою гражданскую позицию не скрывала.

Например, отказывалась ходить на марши в поддержку Лукашенко, хотя это в добровольно-принудительном порядке предлагали делать. В день выборов тоже решила не развлекать избирателей песнями и плясками, мои ученики тоже в этом не участвовали.

Так что в список «идеологически неустойчивых», наверное, попала сразу же. К тому же в социальных сетях я не маскировалась, поэтому мои принципы и взгляды всем были известны.

– Сами уходить из школы не хотели?

– Мне нравилось работать с детьми. Жалко, конечно, что и ученики остались без преподавателя, потому что не у всех родителей есть средства, чтобы учить ребенка вокалу в частной студии.

С учителями, с которыми работала, у меня тоже были хорошие отношения, и уверена, что они все понимают. Но молчат, потому что боятся потерять работу, им страшно высказать свое мнение или публично заступиться за коллегу.

Так что разошлись тихо-мирно, никаких истерик не было. Мне сказали, что пришло время увольняться, и я это сделала. Можно было, конечно, поспорить, проявить принципиальность, но, честно говоря, не видела в этом большого смысла.

Написала заявление, и разошлись по соглашению сторон. Мне дали понять, что педагоги с такими взглядами, как у меня, в школе не нужны. Жаль, конечно, когда талантливых педагогов приносят в жертву идеологии.

– Это правда, что кто-то из родителей написал на вас заявление?

– В администрации школы мне сказали, что пришла мама первоклассницы, она хотела бы, чтобы ее ребенок занимался вокалом. Но только не у меня, потому что я, мол, «оппозиционер» и ей страшно отдавать дочку в такие руки.

Не знаю, какая каша в голове у этой женщины, потому что я никакой не оппозиционер, а человек, который просто любит свою страну и не любит, когда врут в глаза. Который выступает против насилия.

Позже оказалось, что мама этой девочки – моя соседка, которую я знаю уже много лет. Видимо, человек следил за мной в социальных сетях. Вот и решила прийти в школу и «проявить бдительность» – донести на меня о моих взглядах.

– В 1937-м вас, возможно, даже расстреляли бы …

– Может быть, мы живем в более гуманное время, но ситуация была очень неприятная.

Понимаете, к увольнению я была готова. Понимала, что таких уволенных педагогов много, идет чистка по всей стране. Но вот донос от соседки – это просто убило! Как так можно? Хотя, возможно, это и к лучшему – сейчас лучше знаю, с кем рядом живу.

– У вас был большой класс?

– Не очень, потому что у меня были индивидуальные занятия вокалом. С началом учебного года класс еще только набирался, как раз в то время, когда мне сказали увольняться.

Условно говоря, завтра должен быть урок с детьми, а сегодня я звоню родителям и говорю, что уроков больше не будет. Естественно, все родители, которых я как педагог устраивала, были в шоке, но от них, конечно, в этой ситуации ничего не зависело. И я сказала, что ко мне за консультациями можно всегда обратиться. Всегда помогу и что-то подскажу.

Хотя я даже рада, что все так получилось и я ушла из этой старой государственной системы, потому что мне кажется, что с каждым днем там все хуже и страшнее. Все боятся, а некоторые абсурдные вещи, которые приходится делать педагогам, становятся нормой. Жаль только, что наши дети должны учиться в таких школах. Так что увольнение для меня и моего душевного состояния – это благо.

– После увольнения без работы не остались?

– Безусловно, потому что школа с музыкальным уклоном – это было не основное занятие. Я еще пою в музыкальных группах, работаю в частной школе.

Кстати, решила также внести свою лепту в помощь тем, кто пострадал от насилия, был уволен или сидел на сутках. Этим людям я бесплатно дам терапевтический урок по вокалу. У меня нет возможности оказать им финансовую помощь, но готова поделиться знаниями. А пение – оно лечит.

Публикация — из № 83 газеты «Народная Воля». Весь номер газеты можно скачать по ссылке.

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