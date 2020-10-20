Сегодня в двух высших учебных заведениях Минска и в одном Бреста были назначены новые ректоры.

В Минском государственном лингвистическом университете ректором стала Наталья Лаптева, которая до этого возглавляла факультет немецкого языка, в Белорусском государственном университете культуры и искусства – Наталья Карчевская, которая была первым замминистра культуры, в Брестском государственном техническом университете – Александр Баханович, экс-проректор по учебной работе БНТУ.

Сегодня на заседании по кадровым вопросам Александр Лукашенко так охарактеризовал текущую ситуацию в системе высшего образования страны: “Делать вид, что в университетах ничего не происходит, наверное, не наша политика. Мы знаем все проблемы, вы их знаете не хуже, чем я. Катастрофы там нет. Студенты всегда были людьми буйными и бурными. Мне часто говорят: “Александр Григорьевич, ну что вы все это терпите, с этими студентами? Да повыгоняйте их”. Но тут и личное: я вспоминаю себя, когда я был студентом. Знаете, декану исторического факультета всегда было со мной непросто. Но я никогда не воевал против власти”.

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