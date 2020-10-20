20 октября Александр Лукашенко назначил генерального директора ОАО “Нафтан”.

Им стал Андрей Сойко, который с июня этого года работал заместителем председателя государственного концерна “Белнефтехим”, а до этого – занимал должность директора ОАО “Лакокраска” в Лиде.

Сойко в “Нафтане” сменил Александра Демидова, который руководил новополоцким предприятием с марта 2017 года.

Александр Лукашенко, по информации его пресс-службы, заявил, что к подбору кандидатуры подходили очень внимательно. “Время требует не только хороших профессионалов. Сегодня время требует надежных людей, верных и преданных своему государству”, – подчеркнул он.

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